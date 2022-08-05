Военный эксперт указал на большое количество БПЛА на вооружении российской армии.

Главная угроза российских беспилотников "Орлан-10" для Вооруженных сил Украины заключается в том, что у оккупантов их очень много.

Как рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 канала, по состоянию на 2021 год официально было известно о более чем 1 тысяче единиц беспилотников на вооружении российской армии.

Он уверен, что именно количество компенсирует те недостатки, которые есть у этих беспилотников, а именно – слабая оптика, невозможность подвесить снаряды.

Кроме того, Катков предупредил, что оккупанты натренировались создавать ударно-разведочные контуры, которые позволяют передавать информацию от беспилотника в пункт управления с минимальной задержкой. В связи с этим эксперт назвал одной из приоритетных целей для ВСУ уничтожение операторов БПЛА:

"Если есть возможность уничтожить машину управления, это очень хорошо. Ты уничтожаешь не сам беспилотник, а людей, которые им управляют. Таких специалистов за короткий промежуток времени не научишь".

Говоря об уничтожении самих беспилотников, Катков особенно упомянул британские ПЗРК Martlet, которые уже успели проявить себя в этом деле.

Напомним, ранее украинский аэроразведчик рассказал об особенностях российских БПЛА "Орлан-10".

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