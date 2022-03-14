Подбитая техника оккупантов / фото REUTERS

С начала широкомасштабного вторжения России, украинскими войсками уничтожено более 12 000 человек личного состава противника. 

По информации пресс-службы Министерства обороны Украины с 24.02 по 13.03 вражеским войскам ориентировочно нанесены следующие потери: 

  • личного состава - более 12 000 человек
  • танков ‒ 389
  • боевых бронированных машин - 1249
  • артиллерийских систем - 150
  • РСЗО - 64
  • средств ПВО - 34
  • самолетов - 77
  • вертолетов – 90
  • автомобильной техники – 617
  • корабли /катера – 3,
  • цистерн с ГСМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупационных войск.

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