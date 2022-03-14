ВСУ продолжают уничтожать оккупантов.

С начала широкомасштабного вторжения России, украинскими войсками уничтожено более 12 000 человек личного состава противника.

По информации пресс-службы Министерства обороны Украины с 24.02 по 13.03 вражеским войскам ориентировочно нанесены следующие потери:

личного состава - более 12 000 человек

танков ‒ 389

боевых бронированных машин - 1249

артиллерийских систем - 150

РСЗО - 64

средств ПВО - 34

самолетов - 77

вертолетов – 90

автомобильной техники – 617

корабли /катера – 3,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупационных войск.

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