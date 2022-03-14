Подбитая техника оккупантов / фото REUTERS
С начала широкомасштабного вторжения России, украинскими войсками уничтожено более 12 000 человек личного состава противника.
По информации пресс-службы Министерства обороны Украины с 24.02 по 13.03 вражеским войскам ориентировочно нанесены следующие потери:
- личного состава - более 12 000 человек
- танков ‒ 389
- боевых бронированных машин - 1249
- артиллерийских систем - 150
- РСЗО - 64
- средств ПВО - 34
- самолетов - 77
- вертолетов – 90
- автомобильной техники – 617
- корабли /катера – 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупационных войск.