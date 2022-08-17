Враг, вероятно, готовится к обороне, но может перейти к ней не сразу.

Оккупанты, захватившие Херсон и область, после стягивания новых войск в регион, могут действовать дальше по одному из двух сценариев.

Такое мнение высказал 24 каналу советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

По его словам, потеря юга для врага будет чрезвычайно большим ударом, поэтому он готовится там к обороне.

"Есть два возможных сценария. Первый - просто перейти сразу к обороне. Второй - постараться еще отбросить Вооруженные Силы Украины вглубь непосредственно в Запорожскую, Николаевскую области и захватить полностью всю административную границу Херсонской области", - говорит Смирнов.

Он напомнил, что враг уже осуществил несколько разведок боем, а также стал чаще использовать беспилотники для разведки боевых возможностей ВСУ и их позиций.

Ранее стало известно, что Россия свозит в оккупированную Херсонскую область "кадыровцев" для надзора за своими военными.

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