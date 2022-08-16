Он отметил, что россияне все больше паникуют.

Россия свозит в оккупированную Херсонскую область "кадыровцев" для надзора за своими военными.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

По его данным, в Херсоне автомобиль с россиянами попал в ДТП, когда ехал по встречной полосе.

"Куда-то очень спешили, потому что сейчас они паникуют все больше. Соответственно усиливают давление на местных, а для самих российских военных на Херсонщину продолжают завозить кадыровцев, чтобы "присматривали", - рассказал Хлань.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли минимум шесть населенных пунктов, есть раненые люди и погибший скот.

Россияне продолжают задерживать и похищать людей. Они захватили херсонский бизнес-центр "Бордо", мародерят в помещениях, забирают все: от бытовой техники до ношеной зимней одежды.

"Похоже, что запланированный на 11 сентября "референдум" все откладывается, а одного из ключевых коллаборантов области Стремоусова отстранят, а то и вообще ликвидируют, в публичной плоскости его уже начали критиковать российские СМИ", - добавил Хлань.

Ранее российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский спрогнозировал, к чему приведет освобождение украинской армией Херсона.

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