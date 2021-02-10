"Шурин" работал в полиции, но после изнасилования 20-летней задержанной ушел оттуда со скандалом.

55-летний россиянин Михаил Карушин (Шурин), воевавший на Донбассе против Украины в рядах российских военных, подорвался на гранате в московской квартире.

Об этом пишет 360tv.ru и подтверждает в Twitter блогер Necro Mancer.

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Тело погибшего обнаружила его пожилая мать, которая находилась в то время в соседней комнате.

"Шурин" длительное время работал в правоохранительных органах, но после изнасилования 20-летней задержанной ушел оттуда со скандалом.

В 2015-м участвовал в войне на Донбассе со стороны России, предварительно пройдя подготовку в Ростовской области, а в последнее время много пил.

По информации издания, россиянин подорвался на гранате, которую привез с Востока Украины.

Михаил Карушин до сих пор зарегистрирован на сайте "Миротворец" как лицо, угрожающее национальной безопасности Украины.

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Автор: УНИАН