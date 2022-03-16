В украинском ведомстве призвали не верить в акции протеста на центральном российском канале, программная сеть которого пишется в Кремле.

Украинцев предупредили, что оккупанты ведут информационную войну и чтобы не попасться в информационную ловушку следует придерживаться главного правила информационной безопасности во время войны — не верить источникам информации врага.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Таким источником информации может быть не только СМИ или соцсети, но и обычные люди. Не ищите в информационном поле врага лояльных к Украине, сочувствующих, понимающих и осуждающих действия российской власти. Нынешние инструменты информационной войны позволяют таких персонажей искусственно создавать, или использовать условно искренних вне их воли путем профессионального влияния на них", — сказала она.

Маляр рекомендует украинцам:

Не верить в акции протеста на центральном российском канале, программная сеть которого пишется в Кремле.

Не верить никаким извинениям, посыпаниям головы пеплом, слезам, упоминаниям об исторических корнях, общем прошлом, месте рождения в Украине и тому подобное.

Не верить публичному осуждению Путина его согражданами. Это может быть засада.

Не верить во время войны оппозиции враждебной страны. Это тоже может быть засада. И они не должны любить вашу страну больше своей, даже несмотря на диктаторский режим на их родине.

"Представьте, что информационное поле заминировано. И чтобы в ваше сознание не попала мина замедленного действия, идите только по дороге официальной информации из украинских источников и не контактируйте с информацией с территории врага. Мы же с вами не только сильны, но и умны!", – отметила Маляр.

Ранее в Министерстве обороны призвали украинцев не работать корректировщиками во врага и не размещать в соцсетях изображения разрушений.

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