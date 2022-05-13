Также рашисти захватили все супермаркеты, в которых цены в 2-3 раза выше, чем в украинских.

Мэр оккупированного российскими силами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявляет, что оккупанты вывозят украинское продовольствие в Крым и грабят новые детские сады.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что Мелитополь покинули 45-50% жителей, еще хотят уехать из города 6-7 тысяч человек, но рашисти не выпускают их.

"Рашисти ведут себя, как настоящий НКВД - они похищают продовольствие из наших фермерских хозяйств и вывозят его на территорию временно оккупированного Крыма. Также захватили все супермаркеты, в которых цены в 2-3 раза выше, чем в украинских супермаркетах", - сказал он.

По его словам, оккупантам не удалось запустить учебный процесс в школах.

"Все, что они делают – это грабят наши новые детские сады, выносят новую мебель, новое оборудование и увозят в непонятном направлении... Они показательно для рашистской пропаганды открыли несколько школ, но на этом все закончилось", - пояснил мэр.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр оккупированного российскими силами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что самым главным проблемным вопросом для жителей города сейчас является дефицит продуктов.

Жители сталкиваются с безработицей, которая на оккупированной территории превышает 80%.

Вас также могут заинтересовать новости: