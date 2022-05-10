Российские оккупанты всячески препятствуют украинцам, которые хотят уехать.

Российские военные селятся в квартирах жителей Мелитополя, которые выехали из города. Оккупанты отбирают у украинцев автомобили.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что российские военные под видом поиска партизан и диверсантов взламывают гаражи и проводят обыски.

"Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

При этом жители Мелитополя пытаются уехать из оккупированного россиянам города. В свою очередь оккупанты держат сутками эвакуационные колоны на блокпостах несмотря на то, что в авто находятся дети, пожилые люди и женщины.

Как ранее сообщал УНИАН, из Мелитополя с 24 февраля уже выехали более 60% жителей - то есть около 70 тысяч человек.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 9 мая заявил, что люди из Мелитополя ехали в Запорожье более 12 часов, потому что российские военные обстреливают эвакуационные колонны.

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