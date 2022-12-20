Для реализации этой операции необходимы запасы в технике, а их сейчас у россиян нет.

Сейчас на территории Беларуси нет ударной группировки российской оккупационной армии, которая была бы способна реализовать задачи по захвату Киева. Впрочем, РФ может вернуться к планам захватить столицу уже весной следующего года.

Как отметил в интервью OBOZREVATEL военный эксперт Владислав Селезнев, для того, чтобы эта военная атака была эффективной, россиянам необходимо по меньшей мере 50 тысяч хорошо подготовленных и обеспеченных сил и средств. Кроме того, необходима техника, вооружение, боеприпасы, чтобы эта группировка имела возможность действовать не в течение трех дней, как это планировалось изначально в феврале, а по меньшей мере в течение трех-четырех недель активных боевых действий.

"То есть у этой группировки должны быть колоссальные запасы. А их нет. Так же как и нет того самого группировки войск. Поэтому переживать, что в течение ближайших нескольких дней может начаться масштабная атака на Киев, я бы не стал. Отсылаю всех нас к заявлению командующего ВСУ генерала Залужного, который считает, что возможна повторная атака на территорию Украины, причем Киевское направление является одним из трех вероятных, наряду с южным и восточным. При неблагоприятном стечении обстоятельств, если россияне в сжатые сроки смогут подготовить ударную группировку, этот процесс может начаться во второй половине января. Но россияне действуют очень плохо, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что все эти движения будут происходить в марте", - отметил Селезнев.

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Вероятность нового наступления на Киев: прогнозы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Российская Федерация готовит около 200 тысяч новых солдат. Он убежден, что они снова пойдут на Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать", - сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что Россия планирует начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

В украинской разведке отметили, что наступательные действия Российской Федерации возможны, однако состояние ее армии ухудшилось за время полномасшьабной войны в Украине.

Комментируя вероятность наступления армии Российской Федерации на Киев со стороны Беларуси, военный эксперт Олег Жданов заявил, что эта граница превращена в "сплошной укрепрайон".

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