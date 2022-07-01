Чиновник российского Минобороны "проспектировал строительство фортификаций жилых кварталов".

В захваченный оккупантами Мариуполь приехал заместитель министра обороны страны-агрессора Тимур Иванов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его данным, Иванов прибыл в разрушенный русскими город "с инспекцией строительства фортификаций жилых кварталов".

"Знаем, что осталось за кадром пропаганды (и про аэропорт, и про порт, и окопы напрямую в Мангуш/Никольское). Но отдельная благодарность пропагандистам, которые показали подробности кортежа и вертолет, которым оно прибыло. Потому что наше сопротивление все гадало - то ли из Донецка на машине приехал? Но теперь точно понимаем, где мраZоту перехватить. Возмездие уже рядом", - отметил Андрющенко.

Как писал УНИАН, ранее Минобороны РФ отчиталось о визите Сергея Шойгу. Якобы министр ознакомился с текущей ситуацией на фронте, провел инспекцию" оккупированных территорий.

На видео, опубликованном РФ, показано, как делегация с Шойгу выходит из вертолета, затем проводит совещание, после которого награждает оккупантов медалями.

Впоследствии журналист Роман Цымбалюк сообщил, что Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

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