24 января 2015 года в результате артобстрела российскими войсками микрорайона "Восточный" в Мариуполе погиб 31 человек, более 100 получили ранения.

В Мариуполе убит Валерий Кирсанова, который корректировал российские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2015 года в результате артиллерийского обстрела российскими военными микрорайона "Восточный" в Мариуполе погиб 31 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, значительным разрушениям подверглась инфраструктура микрорайона - было повреждено 55 многоэтажных домов (в 11 из них было прямое попадание ракет), а также частные дома, детсады и школы.

25 января СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Кирсанова, который корректировал огонь из "Градов" по Мариуполю.

В июне 2019 года суд признал жителя Мариуполя Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

15 августа 2019 года Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко".

Справка УНИАН. 26 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за "закон Савченко", согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывают за два дня лишения свободы в случае принятия заключенному обвинительного приговора. Соавтор законопроекта была народный депутат Надежда Савченко, которая на тот момент находилась под арестом в России. 18 мая 2017 года Верховная Рада отменила эту норму.

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