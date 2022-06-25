Советник мэра Мариуполя сообщил об угрозе сноса храма ПЦУ или переформатирования его по канонам РПЦ.

В Мариуполе российские оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Святителя Петра Могилы, включая уникальные издания.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В храме ПЦУ Св. Петра Могилы по наводке и в содействии с попами РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе храма вся большая библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь потеряны навсегда", - рассказал Андрющенко.

Он напомнил, что Храм Святителя Петра Могилы построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Украины, поскольку имеет наибольшую петриковскую роспись.

"Сейчас оккупанты решают вопрос о его сносе или переформатировании по канонам РПЦ", - добавил советник городского головы.

Справка УНИАН. Общая площадь росписи Храма Святителя Петра Могилы составляет 500 погонных метров, работа продолжалась от 15 июня до 15 сентября 2020 года.

Убранство церкви осуществлялось общими усилиями: более 500 благотворителей из Мариуполя и всей Украины и даже из-за границы пожертвовали на работы около 300 тыс. грн. С техникой для осуществления работ помогли местные предприниматели, с обустройством прилегающей территории – Донецкая областная государственная администрация.

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