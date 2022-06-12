Директор Мариупольского порта сообщал, что оккупанты хотят украсть металла на 170 млн долларов.

В день России оккупанты загрузили очередное судно похищенным в Мариуполе металлопрокатом.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пока путлерюгенс машет флагами по городу, Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Таково оно, день России. День убийцы и мародера", - написал Андрющенко и добавил соответствующее видео.

Как писал УНИАН, 28 мая Андрющенко рассказал, что в Мариуполь зашла большая группа кадыровцев, после появления которых началась загрузка украинского металлопроката из Мариупольского порта.

Советник отметил, что не без помощи кадыровцев оккупанты нашли мариупольских специалистов для работы в порту.

Андрющенко предположил, что поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить из порта малыми партиями.

Директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на 170 млн долларов.

4 июня в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом России под отгрузку металлопроката.

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