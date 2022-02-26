Странам, которые отказывались поставлять в Украину оружие, предлагают предоставлять политубежище оккупантам.

Вице-премьер Латвии предлагает Западу предоставить убежище каждому российскому солдату, который сдастся украинским военным.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я только что получил предложение, как положить конец российской агрессии. Запад объявляет, что каждый российский солдат, который сдастся украинцам, получит убежище на Западе!", - написал политик.

По его мнению, это может быть победной идеей, которую предоставил латвийский художник и политик Айгарс Бикше.

"Страны, которые не дают оружие Украине, дают убежище", - добавил латвийский вице-премьер.

Напомним, ранее Европейский союз заявил, что готов принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.