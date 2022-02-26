Вице-премьер Латвии предлагает Западу предоставить убежище каждому российскому солдату, который сдастся украинским военным.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Я только что получил предложение, как положить конец российской агрессии. Запад объявляет, что каждый российский солдат, который сдастся украинцам, получит убежище на Западе!", - написал политик.
По его мнению, это может быть победной идеей, которую предоставил латвийский художник и политик Айгарс Бикше.
"Страны, которые не дают оружие Украине, дают убежище", - добавил латвийский вице-премьер.
Напомним, ранее Европейский союз заявил, что готов принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.