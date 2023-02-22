На оккупированных территориях медицинскую систему переориентировали на нужды российских военных.

В временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис. В частности, там растет дефицит лекарств для местных жителей из-за действий российских захватчиков.

"Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности большинство идет на лечение военных РФ", - сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на всех временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.

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"По информации крымского подполья, ранее РФ пообещала так называемом "главе" полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. Зато сейчас в правительстве РФ Аксенову ответили связи с пропагандистскими методичкам: "все для победы, все для армии", - добавили в ЦНС.

Война в Украине: потери РФ

По данным Генштаба, украинские бойцы с начала полномасштабной войны ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Васильевке Запорожской области российские оккупанты обустроили детскую больницу под госпиталь для своих раненых, прием детей прекращен.

Кроме того, из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование. Медицинские учреждения в этих городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее предоставленным обещаниям.

Также стало известно, что российские захватчики, которые несут значительные потери на войне против Украины, лечат своих раненых в родильных домах Луганска.

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