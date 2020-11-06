«Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», - подчеркивает Песков.

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские» и Россия продолжит их защищать.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На просьбу УНИАН прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: «Что значит - должна?».

Он подчеркнул, что Украина должна заботиться о своих гражданах. «Разве Украина не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», - подчеркнул Песков.

На реплику УНИАН, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, чтобы выполнять все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: «Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».

Песков подчеркнул, что в этом документе «такого положения нет».

На уточнение УНИАН, что в Минских соглашениях нет упоминания о паспортах, и означает ли, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный, Песков сказал: «Мой ответ такой, какой он дан».

5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

Этими пятью пунктами определены:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);

только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Это предложение украинской делегации в настоящее время предоставлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации.

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Автор: Роман Цимбалюк