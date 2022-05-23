Информацию о взрывах подтвердила заместитель мэра.

В ночь на 23 мая в городе Коростень Житомирской области прогремели сильные взрывы.

Информацию об этом подтвердила заместитель городского головы Коростеня Наталья Чижевская, передает "Суспільне Новини".

По ее словам, местные жители услышали звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

Позже Чижевская сообщила, что в городе раздался еще один взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 мая российские войска ударили ракетами по Малину Житомирской области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

А в ВСУ сообщали, что украинские военные уничтожили в небе над Житомирской областью четыре вражеские ракеты.

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