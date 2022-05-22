Город стал мишенью русских захватчиков второй раз за несколько дней.

В воскресенье, 22 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин на Житомирщине.

Эту информацию подтвердил мэр города Александр Ситайло в комментарии "Суспильному".

Сначала о взрывах в городе сообщили местные жители. Информация начала распространяться после обеда. Впоследствии Ситайло подтвердил ракетный удар по городу.

Мэр не уточнил, где именно попали оккупанты, а также не предоставил информацию о разрушениях и пострадавших.

В то же время в Службе безопасности Украины на фоне новостей о ракетном ударе по Малину напомнили, что после прошлой атаки в сети появились фото и видео с места попадания. Эти материалы оккупанты используют для корректировки огня.

"СБУ напоминает, что видео и фото, сделанные на месте взрывов, строго запрещено распространять в сетях или даже делиться ими друг с другом. Такие фото и видео могут помочь корректировщикам огня планировать еще один удар. Не бросайте фото и видео с места взрыва ни в какие соцсети или каналы. Помните, что это также наказывается законом", - напомнили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая оккупационные войска Российской Федерации попали ракетами по железнодорожному вокзалу Малина.

Россияне попали в неосновную железнодорожную колею, которой и так не пользовались.

В результате атаки РФ ранены три человека; 50 частных домов, три дома уничтожены полностью.

Ракеты по вокзалу и домам гражданских в Малине Житомирской области пускали с моря. Оккупанты сами показали процесс запуска ракет.

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