Виталий Бунечко отметил, что снов пострадали дома людей, которые начали их чинить.

Российские войска ударили ракетами по Малину Житомирской области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко "Суспільному".

По его словам, информация предварительная. При этом он отметил, что на месте удара еще разбирают завалы.

"Уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот – ближе к 19:00 вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа", - говорится в сообщении.

При этом Бунечко указал, что пострадали дома людей, которые только начали их чинить и забили окна.

Как ранее сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин на Житомирщине. Сначала о взрывах в городе сообщили местные жители. Информация начала распространяться после обеда. Впоследствии мэр города Александр Ситайло подтвердил ракетный удар по городу.

Позже стало известно, что Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Житомирской областью четыре крылатые российские ракеты.

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