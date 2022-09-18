На деоккупированных территориях Харьковщины полностью отключено российское вещание, в тех населенных пунктах, где есть электроснабжение, восстанавливается работа украинского вещания.

В Изюме и Балаклеи Харьковской области оккупанты полностью уничтожили телебашни.

Об этом глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Русские, как только заходят на наши территории, сразу пытаются уничтожать наши башни, уничтожать всю инфраструктуру. Сейчас на Харьковщине мы получаем информацию, что в Изюме и Балаклее были полностью уничтожены башни, нам нужно начинать все сначала", - подчеркнула Герасимюк.

Видео дня

Она добавила, что российское вещание на деоккупированных территории Харьковщины полностью прекращено, а в тех населенных пунктах, где нет проблем с электроснабжением, постепенно восстанавливается украинское вещание.

"Сейчас полностью отключено российское вещание на территории Харьковщины, там где происходит деокупация, где пришли наши войска. Не могу назвать пункты, но уже сегодня нас с вами могут видеть и слышать на Харьковщине, "единые новости" пробиваются туда. Я надеюсь, когда восстановится электроснабжение, ведь Россия постаралась выбить свет с тех территорий, то получение информации возобновится", - акцентировала Герасимюк.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: