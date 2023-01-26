По мнению аналитиков, Кремль и российские блогеры больше обеспокоены тем, чтобы снизить потенциальные опасения относительно последствий усиления ВСУ, чем подпиткой эскалации на Западе.

Российские власти и пропагандисты пытаются преуменьшить значение западных поставок танков в Украину.

В Институте изучения войны прокомментировали заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, что поставка Западом танков Украине является "полным провалом с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который эти танки добавят ВСУ".

Как отмечаются аналитики, в России пытаются успокоить свою внутреннюю аудиторию, что это вооружение не угрожает оккупантам, а более серьезную угрозу представляют предыдущие западные системы, такие как HIMARS. Ранее Кремль и российские блогеры называли поставки Западом оборонительных ракетных комплексов Patriot серьезной эскалацией.

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"Тот факт, что Кремль и российские блогеры не оценивали передачу бронетехники, которая действительно могла бы помочь украинским контрнаступальним операциям, как эскалацию, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выбирать, какие системы рассматривать как эскалацию", - указывается в отчете.

Добавляется, что в РФ больше обеспокоены тем, чтобы снизить потенциальные опасения относительно последствий, чем подпиткой эскалации на Западе, резюмировали эксперты.

Передача танков Украине

Как сообщал УНИАН, первой страной, которая утвердила поставки танков стала Великобритания, которая пообещала передать 14 своих танков Challenger.

25 января президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Также в Украину отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

В тот же день правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2 и позволил тяжелой техники другим странам.

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