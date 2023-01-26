Как считает премьер-министр Риши Сунак, коллективное решение о предоставлении танков Украине станет катализатором для других стран последовать этому примеру.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призывает союзников усилить поддержку Украины после решения предоставить основные боевые танки.

Как сообщает Офис премьер-министра Великобритании, Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

В частности, Сунак приветствовал решение союзников о предоставлении Украине основных боевых танков и рассказал самую свежую информацию о непоколебимой поддержке Соединенным Королевством для Украины, в том числе о решении предоставить роту танков Challenger 2.

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"Этот решительный коллективный шаг станет катализатором для других стран последовать этому примеру", - отметил Сунак.

Он отметил, что "теперь ясно, что Россия отстала и что есть окно возможностей для международных партнеров ускорить усилия для обеспечения прочного мира для Украины".

Сунак призвал союзников усилить поддержку Украины в ближайшие недели и месяцы.

Также сказано, что все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили коллективные международные действия по всем спектрам поддержки Украины.

Они также приветствовали постоянную гуманитарную и экономическую поддержку Украины в связи с непрекращающимися неизбирательными и варварскими российскими атаками на гражданскую инфраструктуру.

Танки для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 января президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams и приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2. Также в Украину отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Также в этот же день правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут выделены из запасов вооруженных сил Бундесвера. Также Берлин разрешил реэкспорт танков Leopard 2 другим странам.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев в эфире телемарафона сказал, что по всей Европе более тысячи танков Leopard, 10-15% от своих запасов без потери собственной обороноспособности каждая страна сможет передать Украине.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя решение США предоставить Украине тяжелые современные танки, хотя и не назвал конкретные сроки предоставления, в то же время заявил, что украинские военные смогут начать учения за несколько недель.

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