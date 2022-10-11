По его мнению, беларуская армия не готова к этому.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время нападения на Украину с территории Беларуси не будет.

Такое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

"Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в каком варианте. Российская армия вывезла огромное количество вооружения, военной техники и боеприпасов, более 100 тысяч тонн, по некоторым данным. Они в крайних учениях потратили ресурсы, топливо и многое другое. И они совершенно не хотят воевать", - объяснил он.

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По словам Арестовича, на территории Беларуси практически нет российских военнослужащих, кроме операторов иранских дронов и их охраны.

Он убежден, что Беларусь не готова к мобилизации, а заявление Лукашенко о развертывании совместной с РФ региональной группировки войск от диктатора потребовал президент РФ Владимир Путин.

"Плохая новость заключается в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировочку в 15-20 тысяч мобилизованных и встать на границе, чтобы нам угрожать. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев без вооружения, без военной техники - тупо пешком", - сказал Арестович", - добавил он.

Участие Беларуси в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Несмотря на недавние заявления Лукашенко о том, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация, вероятность возможного нападения со стороны Беларуси постоянно обсуждается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Лукашенко находится перед выбором: либо входить в конфронтацию с российским диктатором Путиным, либо отправить на войну беларускую армию. В ЦПД считают вероятность последнего сценария достаточно высокой.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В Офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

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