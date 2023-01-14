По мнению советника главы МВД, Пригожин понимает, что может быть уничтожен физически.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что в России падает доверие к армии из-за информационной войны, которую ведет основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

В эфире телеканала "Эспрессо" Денисенко отметил, что никакой войны между Пригожиным и президентом РФ Владимиром Путиным нет, поскольку он не того уровня, чтобы тягаться с главой государства.

"Происходят жесткие, публичные информационные войны между Пригожиным и министерством обороны РФ и генштабом РФ, и для нас это большой плюс. Пригожин ведет эту войну за то, чтобы попытаться прорваться в высшую политическую лигу в РФ. То есть, Пригожин поставил перед собой цель получить влияние в Думе на одну из фракций, как минимум", - пояснил эксперт.

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По его мнению, информационная война между генштабом РФ и ЧВК Вагнера - это война за политическое будущее Пригожина. В то же время сам глава ЧВК понимает, что может быть уничтожен физически, если остановится.

"Пригожин наступил на горло не только генштабу РФ и Минобороны РФ. Историей с заключенными Пригожин зашел на территорию МВД России, на территории их управления тюрьмами, он также зашел на территорию российской Пограничной службы и ФСБ. Пригожин понимает, если он остановит свой информационный вал, он может быть уничтожен физически. Он и дальше будет наращивать эту информационную войну", - подытожил Денисенко.

Пригожин и конфликты с Минобороны РФ

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что Пригожин конфликтует с командованием РФ. 13 января слухи подтвердились, когда в российской "лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" раскритиковали Минобороны РФ и заявили, что все так называемые "заслуги" оккупантов в Соледаре принадлежат именно "вагнеровцам".

После этого Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны, заявив, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу".

В ОП уже прокомментировали скандал "Вагнера" и Минобороны РФ. По мнению Подоляка, все это является признаком феерического конца для России.

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