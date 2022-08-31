Оккупанты намеренно блокируют выплаты с Украины, создавая гуманитарный кризис, и предлагают свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства.

Российские захватчики пытаются осуществлять подкуп жителей Херсона перед проведением псевдореферендума.

Об этом сообщает Оперативная группировка войск "Каховка" в социальной сети Facebook.

"Тактика оккупанта достаточно примитивна. Российские "марионетки" намеренно блокируют все выплаты с Украины, создавая гуманитарный кризис и на этом фоне предлагая свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства. Все действия, связанные с оказанием какой-либо помощи местному населению, Кремль освещает в своих СМИ, которые в свою очередь искажают информацию и подают ее населению России как поддержку херсонцев российскими властями и оккупантом", - говорится в сообщении.

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"От безысходности некоторым приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало. В основном местное население отказывается от любой псевдопомощи российских властей. В таком случае оккупанты нашли лазейку и для успокоения своего населения, которое требует хлеба и зрелищ, начали проводить пенсионные выплаты по молчаливому согласию", - отмечается в сообщении.

В частности, российские власти вносят в данные своего оккупационного пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий. Таким образом оккупанты одновременно завышают показатели поддержки местных и присваивают средства.

Украинские военные просят не забывать, что российские власти главной причиной вторжения своих войск на территорию Украины называли "спасение" своих граждан от ущемления. Поэтому выдача российских паспортов является оправданием пребывания оккупанта на украинской территории.

"Не поддавайтесь на провокации "марионеточных" властей РФ, не получайте российский паспорт. Помните, Украина едина! Херсон - это Украина! Власти Украины не бросят своих граждан и сделают все возможное, чтобы спасти вас от оккупанта. Вооруженные силы Украины уничтожат врага и восстановят территориальную целостность нашего государства", - отмечается в сообщении.

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области возле штаба коллаборантов раздался взрыв.

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