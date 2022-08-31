Полковник запаса ВСУ рассказал, что сейчас украинские военные более активно применяют авиацию и артиллерию.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, действительно ли сейчас на фронте происходит наступление ВСУ.

Ситуацию в горячих точках и, в частности, на юге Украине, он объяснил в интервью Юлии Латыниной.

"На всей линии фронта идут те позиционные бои, которые в принципе идут последние несколько месяцев. То, что сейчас в СМИ начали говорить о том, что началось наступление украинских войск на южном фронте, - это всего лишь наступательные действия некоторых подразделений. Так как о наступлении можно говорить только тогда, когда идут бригады в наступление. То есть это - наступательные действия", - отметил эксперт.

По его словам, мы наблюдаем некоторое обрушение фронта, то есть первая линия фронта в некоторых местах была прорвана в результате действий ВСУ.

Свитан рассказал, что сейчас украинские военные более активно применяют авиацию и артиллерию.

"Это и работа HIMARS, MLRS и MARS простыми реактивными снарядами. Скорее всего, было поставлено в достаточных количествах снарядов для 155-й арты по всей линии фронта", - отметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что по всей линии фронта - и Донецкая область, и Запорожская, и Бахмут, и Изюм, и Харьков - увеличилось количество огневой мощи ВСУ.

Латынина уточнила, правильно ли она понимает, что сейчас не стоит задание перед украинскими военными о наступлении из-за того, что, в частности, нет бронетехники.

Свитан подчеркнул, что основная задача ВСУ - освободить все наши территории до границ 1991 года. Вторая задача - не потерять армию. В то же время, он признал, что количество бронетехники сейчас у украинской стороны недостаточное.

Напомним, 29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

В ВСУ призывают не спешить с заявлениями о контрнаступления наших защитников.

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