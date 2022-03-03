Также отмечается, что враг планирует привезти из России журналистов, чтобы снимать сюжеты, как россияне якобы обеспечивают горожан едой и медикаментами.

В Министерстве внутренних дел Украины предупреждают жителей Херсона и Херсонской области, что враг захватил телебашню и может распространять дезинформацию.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.

"Херсон и область. Враг оккупировал телебашню и телерадиовещание и будет распространять новости и информацию по Херсону. Конечно, это огромное количество фейков, дезинформации и пропаганды. Правительство никогда не отдаст и клочка нашей земли. Все, что будет сказано со стороны террористов, - ложь!"- отмечается в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты не дают возможности создать "зеленый коридор", чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.

"Враг подлый: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ обеспечивают горожан едой и медикаментами. В результате - еще одна пропаганда для российского потребителя", - отметили в министерстве.

Отмечается, что власть работает над обеспечением граждан всем необходимым и этот вопрос будет решен как можно быстрее.

Вас также могут заинтересовать новости: