В Министерстве внутренних дел Украины предупреждают жителей Херсона и Херсонской области, что враг захватил телебашню и может распространять дезинформацию.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
"Херсон и область. Враг оккупировал телебашню и телерадиовещание и будет распространять новости и информацию по Херсону. Конечно, это огромное количество фейков, дезинформации и пропаганды. Правительство никогда не отдаст и клочка нашей земли. Все, что будет сказано со стороны террористов, - ложь!"- отмечается в сообщении.
Отмечается также, что оккупанты не дают возможности создать "зеленый коридор", чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.
"Враг подлый: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ обеспечивают горожан едой и медикаментами. В результате - еще одна пропаганда для российского потребителя", - отметили в министерстве.
Отмечается, что власть работает над обеспечением граждан всем необходимым и этот вопрос будет решен как можно быстрее.