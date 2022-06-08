Оккупанты обстреляли Харьков, а также Циркуны, Черкасскую Лозовую, Слатино, Лебяжье, Коробочкино и Печенеги.

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате российских обстрелов убиты 5 и ранены 12 гражданских.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, россияне обстреливали Харьков и область из артиллерии и РСЗО.

В частности, днем и ночью оккупанты обстреляли Шевченковский и Индустриальный районы Харькова, в результате чего повреждены жилые дома, админздания и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения.

Всего в Харькове в течение суток 1 человек погиб, 6 получили ранения.

В Харьковском районе враг обстрелял с. Циркуны, с. Черкасская Лозовая, пгт Слатино, в результате чего повреждены частные дома.

Кроме того, в Черкасской Лозовой 2 человека погибли, 3 – ранены.

В то же время в Чугуевском районе под удар попало с. Лебяжье – там из-за обстрела произошли пожары в частном домовладении.

Также в с. Коробочкино из-за попадания снарядов произошли пожары в частных домах, к сожалению, есть 1 погибший и 1 раненый. А в Печенегах в результате обстрела 1 человек погиб, 2 получили ранения.

"Это все тяжкие военные преступления против мирного населения Харьковской области! Поэтому в очередной раз призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги, война продолжается, как и коварные обстрелы оккупантов", - подчеркнул Синегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: