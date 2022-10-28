В полиции отмечают, что действия оккупантов, которые находились на территории учреждения несколько месяцев, нанесли масштабные убытки.

Российские оккупанты повредили в Харьковской области один из крупнейших в мире радиотелескопов УТР-2 Радиоастрономического института Академии наук.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

"Здание учреждения полностью разрушено и скорее всего уже не подлежит восстановлению", - говорится в сообщении.

На территории станции площадью более 100 гектаров расположен крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире радиотелескоп.

В полиции отмечают, что действия оккупантов, которые находились там несколько месяцев, нанесли масштабных убытков.

"Рыли окопы и оставили после себя немало боеприпасов и остатков от них.Правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о военной агрессии оккупантов", - сообщили в полиции.

Война в Украине: Харьковская область

Как сообщал УНИАН, в мае россияне обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине, снаряд попал в крышу здания. Помещение музея фактически уничтожено.

Весной россияне также несколько раз обстреливали исследовательскую ядерную установку "Источник нейтронов", которая расположена на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

В начале сентября украинские военные почти полностью освободили от российских оккупантов Харьковскую область. В населенных пунктах начали находить массовые захоронения и братские могилы замученных и убитых украинцев.

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