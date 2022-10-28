Российские оккупанты повредили в Харьковской области один из крупнейших в мире радиотелескопов УТР-2 Радиоастрономического института Академии наук.
Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.
"Здание учреждения полностью разрушено и скорее всего уже не подлежит восстановлению", - говорится в сообщении.
На территории станции площадью более 100 гектаров расположен крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире радиотелескоп.
В полиции отмечают, что действия оккупантов, которые находились там несколько месяцев, нанесли масштабных убытков.
"Рыли окопы и оставили после себя немало боеприпасов и остатков от них.Правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о военной агрессии оккупантов", - сообщили в полиции.
Война в Украине: Харьковская область
Как сообщал УНИАН, в мае россияне обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине, снаряд попал в крышу здания. Помещение музея фактически уничтожено.
Весной россияне также несколько раз обстреливали исследовательскую ядерную установку "Источник нейтронов", которая расположена на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".
В начале сентября украинские военные почти полностью освободили от российских оккупантов Харьковскую область. В населенных пунктах начали находить массовые захоронения и братские могилы замученных и убитых украинцев.