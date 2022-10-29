На линии соприкосновения наши бойцы продолжают боевые действия с оккупантами.

В минувшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области. В результате обстрелов ранены три человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, в Волчанске в результате обстрелов повреждена хозпостройка, а в пгт. Двуречная - произошли пожары и повреждены жилые дома.

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Как сообщается, в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина.

Синегубов отметил, что на освобожденных от врага территориях продолжается разминирование. Так, за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов.

"На линии соприкосновения наши бойцы продолжают боевые действия с оккупантами", - добавил председатель ОГА.

Ситуация в Харьковской области-последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 сентября украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.

14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.

Тем временем россияне продолжают обстреливать Харьковщину. Так, 24 октября военные РФ нанесли ракетный удар по Купянску, а вчера оккупанты повредили в Харьковской области один из крупнейших в мире радиотелескопов УТР-2 Радиоастрономического института Академии наук.

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