Действовать пришлось ночью.

Воины Сил специальных операций Украины показали, как уничтожили вражескую понтонную переправу на Луганщине. Бойцы заминировали ее, а потом взорвали. Действовать пришлось в непосредственной близости к врагу.

Видео с работой бойцов ССО опубликовали в Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины.

Противник попытался навести понтонную переправу на том же месте, где ранее неудачно форсировал реку. Об этом свидетельствует уничтоженная техника оккупантов на берегу.

Солдаты ССО подобрались к переправе ночью и оперативно заложили мины, несмотря на присутствие врага неподалеку от места проведения операции. Затем бойцы показали, как взорвали переправу. Еще одну попытку противника форсировать реку на Луганщине можно считать неудачной.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупреждал, что россияне могут попытаться переправиться через Северский Донец. Из-за жары уровень воды в реке сильно снизился, поэтому украинские защитники усиленно наблюдают за действиями противника в этом районе.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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