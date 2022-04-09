В Харькове в результате вражеского ракетного удара разрушена жилая многоэтажка, на месте работают спасатели.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Сегодня враг нанес очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов города Харькова. В результате обстрела серьезные разрушения получила жилая пятиэтажка... Из квартир одного из подъездов, который наиболее разрушили, ГСЧСники спасли 7 и эвакуировали 8 человек. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.
К месту происшествия направлены 4 отделения Службы спасения с автоцистернами и автолестницами, добавили в ГУ ГСЧС.
Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка. Ночью они забрали морковь, свеклу и капусту.