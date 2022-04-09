Сейчас спасли уже 7 человек и еще 8 эвакуировали.

В Харькове в результате вражеского ракетного удара разрушена жилая многоэтажка, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Сегодня враг нанес очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов города Харькова. В результате обстрела серьезные разрушения получила жилая пятиэтажка... Из квартир одного из подъездов, который наиболее разрушили, ГСЧСники спасли 7 и эвакуировали 8 человек. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены 4 отделения Службы спасения с автоцистернами и автолестницами, добавили в ГУ ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка. Ночью они забрали морковь, свеклу и капусту.

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