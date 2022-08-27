Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению. Оккупанты боятся активных действий защитников и усиливают свои позиции, в частности, на юге.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его мнению, враг боится активных действий ВСУ.
"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение, главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал представитель ГУР.
Скибицкий добавил, что на сегодняшний день обе стороны готовятся к более активным боевым действиям.
По его словам, за последний месяц оккупанты перебросили группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг. Она участвовала в полномасштабной войне с 24 февраля, находясь сначала в Беларуси, потом – на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь – в Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, по словам руководителя пресс-центра ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, "то самое контрнаступление, которое все так долго ждали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях". Она также отметила, что линия фронта на юге Украины является очень подвижной.