На сегодняшний день обе стороны войны готовятся к более активным боевым действиям, россияне перебрасывают авиацию из Крыма.

Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению. Оккупанты боятся активных действий защитников и усиливают свои позиции, в частности, на юге.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его мнению, враг боится активных действий ВСУ.

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"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение, главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что на сегодняшний день обе стороны готовятся к более активным боевым действиям.

По его словам, за последний месяц оккупанты перебросили группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг. Она участвовала в полномасштабной войне с 24 февраля, находясь сначала в Беларуси, потом – на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь – в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, по словам руководителя пресс-центра ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, "то самое контрнаступление, которое все так долго ждали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях". Она также отметила, что линия фронта на юге Украины является очень подвижной.

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