К северу от Донецка идут ожесточенные бои в районе городов Северск и Бахмут.

За последние пять дней фиксируется увеличение интенсивности российских атак на донецком направлении. Впрочем, новых территорий агрессор не сумел достичь.

Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

Как отмечается в сообщении, к северу от Донецка идут ожесточенные бои в районе городов Северск и Бахмут. Пророссийские боевики, похоже, немного продвинулись к центру поселка Пески, что недалеко от Донецкого аэропорта.

Відео дня:

По мнению британской разведки, росармия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь привлечь или зафиксировать дополнительные украинские подразделения на фоне предположений, что Украина планирует масштабное контрнаступление.

Как сообщалось накануне, разведка Британии называет намеренной дезинформацией заявление министра обороны РФ Шойгу о том, что Россия во "избежании жертв среди мирного населения" замедлила военную кампанию в Украине.

По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, "то самое контрнаступление, которое все так долго ждали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях". Она также отметила, что линия фронта на юге Украины является очень подвижной.

Вас также могут заинтересовать новости: