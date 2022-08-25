Географические особенности юга Украины способствуют Вооруженным силам в сдерживании врага.

В Силах обороны юга рассказали как происходит ожидаемое контрнаступление.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"То самое контрнаступление, которое все так долго ожидали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях. Обеспечение такой работы предопределяет отсутствие сил у врага для дальнейшего наступления", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что линия фронта на юге Украины является очень подвижной. Даже когда враг имел частичный успех и продвинулся до окраин Благодатного, он был быстро выбит оттуда.

"Актуальные карты войны постоянно меняются, ведь бои ведутся в открытых степях, где нет возможности спрятаться. Мы не допускаем перехода боев в населенные пункты, держим врага на окраинах. Такая тактика заключается в быстром возвращении противника на те позиции, которые он называет своими рубежами обороны", - пояснила она.

Напомним, военный эксперт эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ начали "гибридное" контрнаступление.

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