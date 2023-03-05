По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это произойдет уже через три месяца.

Через три месяца экономика России не сможет обеспечивать ведение агрессивной войны против Украины. Поэтому у государства-агрессора осталось время до конца весны, чтобы попытаться добиться каких-либо успехов не поле боя.

Такой информацией поделился руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию USA Today. По его словам, Россия уже потеряла огромное количество ресурсов, оружия и людей. У нее есть время до лета, чтобы добиться каких-либо успехов на фронте. Далее у государства агрессора закончатся средства для ведения войны.

"Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", — заявил Буданов.

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Экономические проблемы РФ: последняя информация

После полномасштабного вторжения в Украину страны Запада, Япония и Австралия ввели санкции против России, которые ударили по ее экономике. Например, в Евросоюзе установили предельную стоимость на экспорт нефти и дизтоплива из РФ.

Как сообщили российские СМИ, экспортные сборы в России обвалились почти в четыре раза — до 74,2 млрд рублей против 262 млрд в январе 2021 года. А объем экспортных пошлин на нефть снизился в два раза в годовом выражении.

Россия закончила 2022 год с дефицитом бюджета 3,3 трлн рублей, что составляет около 2,3% ВВП. Чтобы покрыть потери, в РФ подняли налоги для бизнеса "задним числом".

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