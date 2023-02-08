Минфин и Федеральная налоговая служба страны-агрессора предложили бизнесу "задним числом" доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Минфин и Федеральная налоговая служба страны-агрессора предложили бизнесу "задним числом" доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы.

Как сообщает The Bell, по расчетам российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), вся экономика в таком случае вынуждена будет в этом году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из которых почти 270 миллиардов рублей пойдут в федеральный бюджет.

Как отмечает издание, агрессор выступил с таким "предложением", поскольку на фоне падения курса рубля, вызванного российским вторжением в Украину, власти страны разрешили компаниям с 2022 по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу до того, как они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит.

Видео дня

После того, как курс рубля стал укрепляться, региональные бюджеты потеряли серьезную статью дохода, поступающего от крупных экспортеров, а по мере укрепления курса российские компании начали требовать от властей возвращения "переплаченных доходов".

Кроме того, РСПП предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта.

Крах российской экономики:

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей России уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долл.

В конце июня 2022 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу – впервые за сто лет. Это практически лишило Россию возможностей заимствовать деньги за рубежом.

В течение всего года против РФ вводились различные санкции, в том числе секторальные. Самым сильным ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

По итогам 2022 года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта.

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