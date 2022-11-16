Государство считает, что на текущем этапе эскалации в этом нет необходимости.

На текущем этапе эскалации отношений с Российской Федерацией Польша, возможно, не будет задействовать 4 статью договора НАТО. Однако государство держит этот инструмент наготове и еще не приняло окончательное решение.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с президентом Анджеем Дудой. Он сообщил: "Сегодня я могу сказать, что большинство собранных нами свидетельств показывают, что на этом пути эскалации, возможно, задействование статьи 4 на этот раз не потребуется. Но этот инструмент все еще в наших руках, и мы еще не приняли решение".

Моравецкий также добавил, что все процедуры НАТО в случае с падением ракеты в Польше сработали должным образом. Это показывает силу и слаженность Альянса. Дальнейшие действия правоохранительных служб государства будут направлены на укрепление восточной и северной границ.

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Напомним, 4 статья договора НАТО позволяет одному из участников блока созвать союзников для консультаций по вопросам угроз безопасности, территориальной целостности или политической независимости.

Падение ракеты в Польше: основные детали

Во вторник, 15 ноября, в Пшеводове, который находится в 65 километрах от украинско-польской границы, упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Польша сразу начала расследование инцидента. Он произошел во время массированной террористической бомбардировки Украины Россией.

Президент США Джо Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты вряд ли были запущены из РФ. А в комментариях журналистам официальные американские лица назвали ракеты украинскими. Это якобы боеприпасы для ПВО, которыми Украина пыталась сбить российские ракеты.

По данным МИД Польши, ракеты были производства РФ. А президент Дуда заявил на брифинге с Моравецким: "Есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО". Доказательств запуска ее с территории России пока нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обвинили в падении ракет на территории Польши именно РФ. По их словам, инцидент стал следствием массированного обстрела Украины агрессором.

Сегодня, 16 ноября, послы 30 стран НАТО собрались в Брюсселе для проведения экстренных переговоров относительно инцидента в Польше. Пресс-конференцию по итогам встречи проведет генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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