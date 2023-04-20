Россияне продолжают обстреливать украинские города и села.

Российские оккупанты ценой больших потерь продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00, за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили более 55 атак противника. Сверхтяжелые бои идут за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском оперативная обстановка остается без существенных изменений. За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Катериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огуречное, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки, Устиновка и Отрадное на Харьковщине.

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На Купянском направления от обстрелов пострадали Красное Первое, Новомлинск, Двуречное, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населенного пункта Кременная и Серебрянского лесничества. Артобстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Дубрава, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и спорное.

На Бахмутском направления россияне продолжают наступательные действия. Наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, но успеха не имели. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском за сутки ВСУ отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении интервенты безуспешно наступали в направлении Угледара. Кроме последнего враг обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Также РФ обстреляла более 35 населенных пунктов, среди которых – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчане, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и город Херсон.

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По последним данным, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 183 750 человек.

Через Мариуполь переправляется подкрепление для оккупационных войск в направлении Бердянска и Волновахи.

Командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских захватчиков в динамичных боях в Бахмуте Донецкой области.

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