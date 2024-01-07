Оккупанты все чаще используют дроны с тепловизорами для работы в ночное время, отметил спикер одной из бригад украинской армии.

Потери врага на 7 января 2024 года на Авдеевском направлении огромные - в посадках сейчас ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника.

Об этом сказал спикер 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире телемарафона. Он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении стабильно тяжелая и контролируемая. По его словам, после относительного затишья снова интенсифицировались боевые действия, враг начал ходить в более масштабные атаки и время от времени они уже начали привлекать свою бронетехнику.

"Наши ребята с большим воодушевлением, рвением и с превеликим удовольствием ежедневно их уничтожают пачками, огромными количествами, как личный состав, так и бронетехнику", - подчеркнул Коцуконь. При этом добавил, что подбитые сотни единиц российской бронетехники ржавеют в посадках, в частности, враг потерял только танков более 200 единиц на Авдеевском направлении. "Если смотреть по цифрам потерь по бронетехнике, то не каждая страна Европы имеет вообще такую армию с таким количеством техники, которую россияне потеряли только на Авдеевском направлении", - подчеркнул он.

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По его словам, из-за того, что российские оккупанты на поле боя не могут чего-то особо показать, то в последнее время они начали очень массированно бить ракетами по тыловым городам, в частности, по Покровску, по Мирнограду. "В последнее время каждую ночь массированно враг забрасывает ракетами именно тыловые города", - добавил спикер.

Коцуконь также рассказал, что оккупанты в основном FPV дроны используют в светлое время суток, но в последнее время замечено, что они их оборудуют тепловизорами для ночной работы. Из-за этого изделие дорожает почти вдвое, но благодаря этому дрон может летать в темное время суток.

"Россияне ими пытаются контролировать дороги, чтобы охотиться за передвигающейся техникой. Но наши парни также придумывают разные вещи, которые противодействуют этим дронам. Такое бесконечное противостояние меча и щита - когда появляется что-то новое среди ударных дронов, то и появляется и то, чем можно этому противостоять", - рассказал он. При этом добавил, что была история, когда двумя дронами остановлен штурм врага - просто оккупантов "закошмарили", и они отошли.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 6 января, по данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили восемь атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враги на нашей земле уже понесли огромные потери. Потери России в Украине на 7 января 2024 года составляют примерно 364 тысячи 730 захватчиков.

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