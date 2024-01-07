Об этом заявил Генштаб вечером 7 января.

Вооруженные силы Украины "поймали" в небе управляемую авиационную ракету Х-59, которую РФ применила в рамках своего очередного обстрела.

Об этом вечером 7 января сообщил Генштаб ВСУ, уточнив, что за текущие сутки украинская авиация атаковала 4 района с оккупантами.

Также среди уничтоженного: склад боеприпасов и артиллерийское средство противника. Это уже работа ракетных войск Украины, добавило ведомство.

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"Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - уточнил Генштаб.

Там указали, что из-за действий РФ Украина который день подряд имеет погибших среди гражданских.

На фронте наблюдается изменение ситуации под Авдеевкой

Сегодня спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Коцуконь заявил, что на фронте есть определенные изменения на Авдеевском направлении. Враг имеет огромные потери в собственной технике.

По словам военного, речь идет о сотнях единиц техники. Ее "пачками" уничтожают бойцы ВСУ. РФ похоронила по меньшей мере 200 своих танков. Если углубляться в цифры, то не каждая страна Европы имеет вообще такую армию с таким количеством техники, которую россияне умудрились потерять, акцентировал он.

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