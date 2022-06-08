В них оккупанты призывают изменить присяге, сложить оружие, сдаться в плен или перейти на их сторону. Иначе бойцам угрожают ракетным ударом.

Российские спецслужбы пытаются запугать наших защитников. Им рассылают телефонные угрозы с призывом изменить присяге, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на их сторону. Иначе бойцам угрожают ракетным ударом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Рассылка идет через СМС, а также актуальные мобильные мессенджеры. В то же время, угрозы усиливаются указанием персональных данных, такие как фамилия и имя, код налогоплательщика, место регистрации или данные о численности и составе семьи.

В тексте угроз говорится о якобы точном установлении местопребывания военного. Отмечаются, мол, в случае продолжения службы, по местам проживания бойца и его семьи будут нанесены точные ракетные удары

.

В Генштабе отмечают, что такими сообщениями враг старается дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.

И добавляют, что в большинстве случаев указанные персональные данные военных являются устаревшими. Часто бывает так, что человек давно сменил место регистрации, переехал в другую местность, сменил подразделение, в котором проходил военную службу, прекратил прохождение военной службы вообще и тому подобное.

А тем временем бойцы ВСУ продолжают превращать российских оккупантов в удобрение. За 105 дней полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла уже около 31 тыс. 500 своих вояк.

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