В оккупированном Энергодаре враг назначил нового "директора" гимназии № 2. Им стал человек, который до этого работал обычным электриком и не имеет никакого профильного образования для должности руководителя учебного заведения.
Об этом сообщается на странице Запорожской ОВА в Telegram.
Сообщается, что новым "директором" гимназии оккупационная власть во главе с коллаборационистом Андреем Шевчиком выбрала Вадима Каретникова, большого поклонника "русского мира".
"Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и не имеет профильного образования для такой должности. Ранее это лицо работало электриком на АЭС", - добавили в Запорожской области.
Кроме этого стало известно о новых "директорах" в школах села Константиновка Мелитопольского района. Там две женщины согласились сотрудничать с оккупантами. Первая - учительница английского языка Ольга Монахова, она "возглавила" школу №1. Вторая - ее сестра Анастасия Курганова, ее назначили "директором" школы №3.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Запорожская ОГА сообщила о ситуации в области и рассказала, что оккупанты пытают и похищают людей.
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