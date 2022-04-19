Мужчина является большим фанатом "русского мира", ранее он работал на АЭС.

В оккупированном Энергодаре враг назначил нового "директора" гимназии № 2. Им стал человек, который до этого работал обычным электриком и не имеет никакого профильного образования для должности руководителя учебного заведения.

Об этом сообщается на странице Запорожской ОВА в Telegram.

Сообщается, что новым "директором" гимназии оккупационная власть во главе с коллаборационистом Андреем Шевчиком выбрала Вадима Каретникова, большого поклонника "русского мира".

"Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и не имеет профильного образования для такой должности. Ранее это лицо работало электриком на АЭС", - добавили в Запорожской области.

Кроме этого стало известно о новых "директорах" в школах села Константиновка Мелитопольского района. Там две женщины согласились сотрудничать с оккупантами. Первая - учительница английского языка Ольга Монахова, она "возглавила" школу №1. Вторая - ее сестра Анастасия Курганова, ее назначили "директором" школы №3.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Запорожская ОГА сообщила о ситуации в области и рассказала, что оккупанты пытают и похищают людей.

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