По предварительным данным, в результате ракетного обстрела повреждены 29 жилых домов, ранен мужчина.

В Дружковке Донецкой области россияне утром 17 августа применили против гражданских ЗРК "С-300".

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства внутренних дел Украины.

"Обстрел Дружковки произошел сегодня около 6:20. Взрывы продолжались несколько минут. В результате разрушены 29 жилых домов в одном из частных секторов города. Российские войска целенаправленно уничтожают мирное население, наносят жестокие удары. К счастью, на этот раз обошлось без погибших, однако есть пострадавший среди гражданских. Ему оказали помощь парамедики полиции Донетчины. Сейчас с мужчиной все хорошо", - говорится в сообщении.

На месте обстрела работали полицейские, спасатели и взрывотехники. Правоохранители собрали доказательства военного преступления России.

Жителей призывают выехать в более безопасные населенные пункты. Напоминается, что продолжается обязательная бесплатная эвакуация мирного населения.

Как сообщал УНИАН, утром 17 августа председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что ночью и утром оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области, в том числе Дружковку.

В результате обстрела Торецка ранения получила семья, в том числе 6-летний ребенок.

Оккупанты попали в инфраструктурный объект в Курахово и дом в Кураховке, где под завалами оказался мужчина, проводилась спасательная операция.

Кириленко также сообщил, что в Авдеевке ночью были единичные "прилеты" в старый город, а под утро — в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.

За ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке - повредили лицей и 8 частных домов, без пострадавших. В Очеретинской громаде под огнем были Пески и Невельское.

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