Руки убитых были связаны за спиной, у большинства из них было несколько огнестрельных ранений - не только в голову, но и в нижние конечности. Рядом с телами на полу валялось несколько гильз.

Во время визита украинских властей в Бучу, журналистам показали вынос пяти тел из подвала одного из домов в городе.

Соответствующее видео обнародовал советник министра внутренних дел Антон Гращенко.

Мужчины были найдены в районе, удерживаемом российскими военными еще несколько дней назад. Вокруг этого места все еще были видны несколько окопов, траншей и позиций для бронетехники, а также остатки пайков российских солдат. Несколько букв "V" - символов российского вторжения - также были нарисованы при въезде на территорию.

Руки убитых были связаны за спиной, у большинства из них было несколько огнестрельных ранений - не только в голову, но и в нижние конечности. Рядом с телами на полу валялось несколько гильз.

Добровольцы извлекли тела и поместили их в мешки для трупов, которые позже увезли.

Один из волонтеров сказал CNN, что сейчас тела находят во многих домах: "Это сотни, а не десятки".

Волонтер и его подразделение показали CNN мешки с трупами по меньшей мере 30 человек, которые были обнаружены в воскресенье, плюс еще девять человек в понедельник, включая пятерых, найденных в подвале.

Бучанская резня: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах российских нелюдей. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

В минобороны РФ свою причастность отрицают, утверждая, что кадры из Бучи и других городов есть якобы "провокацией радикалов и монтажом".