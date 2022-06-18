В частности, т. н. власти Запорожья обвиняют Киев в геноциде Крыма.

На оккупированной территории Запорожской области россияне фабрикуют фейковые заявления советника председателя ОП Алексея Арестовича и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации. В частности, т. н. власти Запорожья обвиняют Киев в геноциде Крыма.

"Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсоне оккупанты заселяются в жилье украинцев и усиливают принудительную паспортизацию.

"Из Мариуполя захватчики отправляют людей за справками в фильтрационные лагеря. В Мариуполе проблема с питьевой водой - ее нет даже там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном городе Сорокино на Луганщине оккупанты оформляют паспорта т. н. "ЛНР" для депортированных украинцев.

"В больнице Волчанска людям отказали в помощи и выгнали на улицу. Это помещение заполняют ранеными русскими, а врачей заставляют работать на оккупантов", - отмечают в Центре.

Напомним, оккупанты в Запорожской области набирают "добровольцев" для "защиты" от ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: