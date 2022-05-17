В Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым на Луганщине.

На Донбассе с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили шестерых гражданских.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышево и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения", - отметил он.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым на Луганщине.

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики массированно обстреливают Донецкую область.

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