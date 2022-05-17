На Донбассе с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили шестерых гражданских.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышево и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения", - отметил он.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым на Луганщине.
Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее сообщалось, что российские захватчики массированно обстреливают Донецкую область.