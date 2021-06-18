Оксану Паршину, которая в то время была на 10-й неделе беременности, представители так называемого "министерства госбезопасности" задержали 14 мая.

В Донецке оккупанты уже больше месяца удерживают беременную женщину по "обвинению" в шпионаже.

Как сообщает правозащитная организация "Медийная инициатива за права человека", беременную Оксану Паршину представители так называемого "министерства госбезопасности" ("МГБ") задержали 14 мая.

Женщина ехала к своей сестре, но была задержана на "пропускном пункте" "Мариновка" при пересечении неконтролируемого участка украинско-российской границы.

"Оксану просто сняли с автобуса, сообщив, что проверят документы и посадят на следующий рейс. Но этого не произошло. На сутки она просто исчезла. Утром следующего дня ее привезли в квартиру матери на обыск. Изъяли компьютер, на котором, как говорят родные, было больше пыли, чем информации, и религиозную литературу матери", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ СНБО сравнили ситуацию на оккупированном Донбассе с концлагерем (видео)Отмечается, что дом Паршиной вблизи Донецкого аэропорта, в котором она тогда жила с маленьким ребенком, был разрушен еще в 2014 году.

Тогда ей удалось спастись, после чего женщина переехала к маме с сестрой, а затем уехала из ОРДЛО в Мариуполь.

"Где удерживали Паршину, родные только догадывались. Сначала им сказали, что в помещении "МГБ", затем в "изоляторе временного содержания". Родные узнали, что задержали Оксану на 30 суток так называемого административного ареста. Они очень волновались, ведь не знали, получала ли Оксана квалифицированную медицинскую помощь. Дело в том, что на момент попадания в заложницы женщина была на 10-й неделе беременности", - объясняют правозащитники.

Между тем, 30 дней прошло, но Паршину так и не отпустили - ее обвинили в шпионаже и переводят в СИЗО.

"Мы очень надеялись, что представители "МГБ" выяснят все обстоятельства, признают, что ошибались, и отпустят. Но этого пока не произошло, несмотря на беременность", - рассказал один из родственников Оксаны.

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Автор: Антонина Доломанжи