Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

В ближайшее время ожидается усиление группировки оккупационных войск на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник не прекращает ведения наступательных действий в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении... В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии западного военного округа", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях в целом ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по украинским объектам с территории Беларуси.

На Сиверском направлении противник обстрелял позиции Сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении основные усилия врага сосредоточиваются на удержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны, добавили в Генштабе.

Ситуация на Харьковщине:

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрела оккупантов.

Позже он отметил, что около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под российской оккупацией, но этот процент постоянно уменьшается.

По состоянию на 21 мая на Харьковщине продолжались обстрелы.

Вас также могут заинтересовать новости:

"Укрзализныця" хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах

Оккупанты обстреляли Харьков: пострадал Институт проблем эндокринной патологии

Россия снова ударила по Бахмуту: разрушен целый подъезд многоэтажки (фото)