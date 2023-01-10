Оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя, поделились в Генштабе.

В Бердянске Запорожской области больницы переполнены ранеными российскими захватчиками.

Поэтому российские оккупанты за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. "По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными...", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 9 января в Генштабе ВСУ сообщили, что в больницу в Лисичанске Луганской области только за неделю было доставлено около 300 раненых российских оккупантов.

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Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Генштаб ВСУ сообщал, что враги пытаются наступать на востоке нашего государства.

Наши воины дают достойный отпор противнику. Вечером 10 января стало известно, что украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава, военной техники и вооружения.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине составляют около 112 тыс. 470 противников.

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